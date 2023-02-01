Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, Hiperbarik Ünitesinin ülkede az bulunan bir merkez olduğunu söyledi.

Hastalara 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Hastanemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde önemli sağlık merkezlerinden biri olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu minvalde birimlerimizi de çoğaltıyoruz. Hastanemiz bünyesinde özellikli hizmet veren birimlerden biri de Hiperbarik Ünitemizdir. Buradaki ekip çok özverili bir şekilde çalışıyor ve çok güzel işler yapıyor. Özellikle soba zehirlenmeleri, kronik yaralar, görme kayıpları ve işitme kayıpları ile ilgili merkezimizde etkin seanslar halinde tedaviler uygulanıyor."

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Hande Çetin ise ünitenin Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına ve farklı bölgelerdeki illere de hizmet verdiğini vurguladı.