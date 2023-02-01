Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yalova'da kullanılmayan tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Mustafakemalpaşa Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Yalova ve Çiftlikköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Patlama seslerinin de duyulduğu yangın sonrası ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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