Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 13:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz çocuk duvara çarptı
Batman'da, babasına ait otomobille trafiğe çıkan 16 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir kamu kurumunun duvarına çarptı.
Kaza, Çay Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İzinsiz olarak aldığı otomobille trafiğe çıkan 16 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir kuruma ait yüzme havuzunun duvarına çarptı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Batman
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