Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 26 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliği tespit edilen 38 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.