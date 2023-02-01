Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 38 hırsızlık zanlısı yakalandı
Niğde'de 26 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 38 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 26 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği tespit edilen 38 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
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