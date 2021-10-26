AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu düşünülen Zernaki Tepe'de devam eden arkeolojik kazıları inceledi.

Van Müze Müdürü Erol Uslu'nun başkanlığında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılarda alanında uzman 20 kişi görev yapıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki toplu konut anlayışının ilk örneği olduğu değerlendirilen 270 hektar alandaki ilk çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan surlarda, taşların harç kullanılmadan kırlangıç sistemiyle birbirlerine kilitlenerek depreme dayanıklı hale getirildiği belirlendi.

Kazı alanında incelemelerde bulunan Mehmetbeyoğlu ile Arvas, çalışmalar hakkında Uslu'dan bilgi aldı.

Arvas, AA muhabirine, Izgara Planlı Antik Kent Zernaki Tepe'nin turizm merkezi olacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına geçen sene sundukları proje kapsamında bu yıl Zernaki Tepe'de kazı çalışması yapıldığını anlatan Arvas, şöyle konuştu:

"Kentin surları ortaya çıkmaya başladı. 2 bin 600 yıl önce Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek olma özelliğini taşıyan modern ızgara planlı kent olarak keşfedildi. Kazılar neticesinde Urartu medeniyetine dayandığı netleşirse, ızgara planlı kent anlayışının dünyaya Erciş ilçemizden yayıldığı ortaya çıkacaktır. Bu da şu ana kadar yapılan literatürü değiştirecek. Kazılarda, Urartu medeniyetinin yaşam izlerinin bulgularına rastlandı. O günkü teknoloji yapılışıyla taşların kırlangıç sistemiyle oyularak birbirine geçirilip depreme dayanıklı hale getirilmesi de hocalarımız tarafından keşfedildi. Bundan sonra da önemli bulguların elde edileceğini düşünüyoruz."

Arvas, kentin mimarisini, tarihi kalelerini ve o günkü yaşam alanlarını ortaya çıkartıp, turizme kazandırmaları gerektiğini belirtti.