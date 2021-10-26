Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürü Orhan Özçalık, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanacak ve 28 Ekim'e kadar sürecek olan denetimlerin Kütahya’da başladığını belirtti.

Kütahya olarak seferberliğe katıldıklarını vurgulayan Özçalık, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız 81 ilimizde, 7 bin 300 gıda denetçimizle gıda denetimi seferberliği başlatılmıştır. Biz de gıda denetim ekiplerimiz ile il merkezi ve tüm ilçelerimizde seferberliğe katılıyoruz. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın sağlığı ile oynayanlara göz açtırmamaya kararlılıkla devam edeceğiz. En iyi denetçi tüketicilerimizin kendisidir. Tüketicilerimizin bize ulaşabileceği iki tane ana hattımız var. Bir tanesi “Alo 174” gıda hattımız, diğeri ise 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp hattımızdır. Bu hatlardan tüketicilerimiz bize ulaşıp ihbarlarını iletebilirler."