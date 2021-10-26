Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adilcevaz'da 700 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık ayakkabı dağıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakamlığın girişimleriyle temin edilen kışlık ayakkabılar 700 ihtiyaç sahibi öğrenciye dağıtıldı.
Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, gönderilen kışlık ayakkabıları öğrencilere hediye etti.
Demir, FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş yetkilileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde ilçeye ilk etapta 700 öğrenciye ayakkabı gönderildiğini söyledi.
Gönderilen ayakkabıları öğrencilere hediye ettiğini ifade eden Demir, "Öğrencilerimizi sevindiren, destek olan FLO mağazası yöneticilerine şahsım ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederim." diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise yardımda emeği geçen yetkililere teşekkür etti.
Etiketler: Bitlis
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