Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da üç hırsızlık olayının faili yakalandı
[Getty]
Van'da 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu bisiklet, Özel Rehabilitasyon Merkezinde görevliye ait çantada ve bir süpermarketin kasasından toplam 20 bin 950 lirayı çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Son Haberler
- 10:31
- 10:34
- 10:15
- 10:15
- 10:00
Sıradaki Haber
Sakarya'da otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz