Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van’da terör operasyonu
Van’da FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 27 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, “21- 27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 24, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 3 olmak üzere toplam 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.
Etiketler: Van Terörle Mücadele
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