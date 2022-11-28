İmikuşağı köyü mevkiinden ağları gerdirmek için teknesiyle baraj gölüne açılan ve kaybolan 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal'ın cesedi arama çalışmaları sonucu gölün yaklaşık 13 metre derinliğinde bulundu.

İnal'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede balıkçılık yapan Zeynel Abidin İnal'dan haber alamayan ailesi ve arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde intikal ettiği belirtildi.

İnal'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına destek verilmesi amacıyla bünyesinde su altı görüntüleme cihazı (Row) bulunan Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK), Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri ve Elazığ AFAD Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerinin de görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Row ile tespit edilen balıkçının cesedi görevli dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı" denildi.