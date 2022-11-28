Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 07:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
11 ilde DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
Jandarma Genel Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Mersin merkezli 11 ildeki operasyonda 3 zanlı tutuklandı.
Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
Mersin merkezli 11 ildeki 20 şüpheliye yönelik operasyonda 3 zanlının tutuklandığı kaydedildi.
Paylaşımda operasyona ait görüntülere de yer verildi.
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