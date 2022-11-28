Maçın ardından Brüksel'de yaşayan Faslılar araçlarıyla korna çalarak şehir içinde tur attı.

Brüksel'in merkezindeki Midi Tren İstasyonu civarında toplanan ve yüzlerini kapatan bazı kişiler, caddelerde havai fişekler fırlattı.

Bazı yerlerde ise kiralama şirketlerine ait birçok skuter ile çöp kutusu ateşe verildi. Saatlik araç kiralama şirketine ait bir araç da kalabalık tarafından ters çevrildi.

Midi Tren İstasyonu yakınındaki Lemonnier Bulvarı'nda bazı binek araçlar ve birçok bisikletin de ateşe verildiği görüldü.

[Fotoğraf: AFP]

Bazı otobüs ve tramvay durakları da tahrip edildi.

Polis, bir süre sonra gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Merkezi caddelere çok sayıda ekip sevk eden polis, Midi Tren İstasyonu civarından uzak durulması duyurusu yaptı.

Polis ekipleri ayrıca kent merkezindeki bazı metro istasyonları ile turistik yerlere giden yolları ve dükkanların bulunduğu caddeleri de kapattı. Kent içi ulaşım ciddi ölçüde aksadı.

[Fotoğraf: AFP]

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, kentteki şiddet olaylarını kınadığını bildirdi. Polisin olaylara müdahale ettiğini kaydeden Close, olay çıkaran gruplara turistik merkezi bölgelere ve dükkanların bulunduğu caddelere gelmeme çağrısında bulundu.

11 milyon 400 bin nüfuslu Belçika'da yaklaşık 500 bin Fas asıllı vatandaş yaşıyor.