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Güncel
İHA 22.05.2024 22:34

Van’da sazangillerin av yasağı devam ediyor

Van il sınırları içerisindeki bütün sularda 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında başlayan sazangillerin av yasağı devam ediyor.

Van’da sazangillerin av yasağı devam ediyor

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Van il sınırı başta olmak üzere Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars ve Muş il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında sazangiller avcılığının yasak olduğu duyuruldu.

Ayrıca av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satanlara `1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu` gereği idari para cezası uygulanacağı, yasaklı ürüne ve av araçlarına el koyma işleminin de gerçekleştirileceğinin ifade edildiği açıklamada, "Başta balıkçılarımız ve tüm halkımız yasak konusunda gerekli hassasiyeti göstermelidir. Balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı verilmesi gerektiği unutulmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

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Van Su Ürünleri
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