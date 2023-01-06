Batıdaki büyükşehirlerde üretim yapan ancak teşviklerden yararlanmak amacıyla kente gelen yatırımcıların taleplerine karşılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesindeki 42 hektarlık alan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle altyapısı tamamlanarak 13 firmaya tahsis edildi.

Büyük üretim ve ihracat kapasitesine sahip firmaların 6. bölge teşviklerinden yararlanarak söz konusu arsalara temelini attığı fabrikalardan bazıları tamamlandı, bazılarının da inşaatı bitme aşamasına geldi.

190 gencin istihdam edildiği fabrikada, sayının 450'ye çıkarılması hedefleniyor

İnşaat çalışmaları tamamlanan 5 fabrikada ise makine ve ekipmanların kurulumu yapılıyor. Bu fabrikalarda da üretime başlanmasıyla binlerce gencin Van'da tekstil sektöründe istihdam edilmesi bekleniyor.