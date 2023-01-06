İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Samsun Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle; Tarım Sigortaları 2023 Yılı Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda devlet destekli tarım sigortalarım 2023 yılı uygulamaları ile ilgili bir bilgilendirme sunumu yapan TARSİM Samsun Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak, üreticilerin ürünlerini sigorta yaptırarak tabii afetlerin getireceği zararları devlet desteğiyle karşıladıklarını vurguladı.

TARSİM’in öneminden bahseden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam sigorta primlerinin en az yüzde 50'sinin devlet tarafından ödendiğine dikkat çekti:

"Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında Samsun’da 2022 yılı itibarıyla mevcut poliçe sayısı 59 bin 577 adet, toplam prim tutarı içerisinde Samsun çiftçisinin ödediği prim tutarı da 35 milyon 633 bin 464 TL’dir. Devletin çiftçilerimiz için ödediği prim desteği ise 41 milyon 114 bin 922 TL ve doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimize ödenen tazminat tutarı da toplamda 12 milyon 293 bin 650 TL olarak gerçekleşmiştir”.