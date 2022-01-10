Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3-9 Ocak'ta il genelinde 13 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, biri Afganistan uyruklu 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 149 bin 292 lira ceza verildi.