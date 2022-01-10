Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri Afganistan uyruklu 20 kişi hakkında işlem yapıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3-9 Ocak'ta il genelinde 13 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, biri Afganistan uyruklu 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 149 bin 292 lira ceza verildi.
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