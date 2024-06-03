Van'da farklı suçlardan aranan 29 kişi tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

29 kişi tutuklandı

Bu kapsamda, Van Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 364 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında toplamda 87 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29'u tutuklandı.

Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, tüfek, 57 fişek, bıçak, motosiklet, 550 paket kaçak sigara, 250 kilogram avlanması yasak inci kefali ele geçirildi.