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Güncel
AA 28.05.2024 11:28

Van'da farklı suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 372 şüpheli gözaltına alındı, 22'si tutuklandı.

Van'da farklı suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

22 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda, Van Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 20-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 372 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında toplamda 69 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 3 tabanca, kurusıkı tabanca, 35 fişek, bilgisayar, cep telefonu, motosiklet, 15 saat, farklı model ve ebatlarda 164 bilezik, 10 çift küpe, 65 kolye, 24 bileklik, yüzük ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

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