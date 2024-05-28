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Güncel
AA 28.05.2024 11:21

Amasya'da baklalı dolma yarışması yapıldı

Amasya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, baklalı dolma yarışması yapıldı.

Amasya'da baklalı dolma yarışması yapıldı
[Fotograf: AA]

Amasya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, kentin coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan, baklalı dolma yarışması yapıldı.

Etkinliğe protokol üyeleri de katıldı

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve protokol üyeleri katıldı.Vali Doruk, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Amasya'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan baklalı dolmayı daha geniş kitlelere tanıtmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yarışmada, birinci Hacer Bahçıvan, ikinci Rabia Kılıç ve üçüncü Emine Soylu'ya, ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Amasya'da baklalı dolma yarışması yapıldı

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