Bayburt'ta öğrencilerin hazırladığı TÜBİTAK projeleri tanıtıldı

Lisenin spor salonunda organize edilen tanıtım programında, 7 danışman öğretmen ve 40 öğrenci tarafından hazırlanan fen, teknoloji, sanat, mühendislik, malzeme bilimi, nano teknoloji, dil ve edebiyat olmak üzere 17 proje yer alıyor.

Fen Lisesi Müdürü Ali Şahin, bu tür etkinliklerin öğrencilere bilimi ve bilimsel düşünceyi tanıtmanın yanı sıra teknolojiyi sevdirme yönünden de önemli olduğunu söyledi.

Toplam 17 proje hazırlandı

Düzenli olarak bu tür etkinlikleri yaptıklarını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliklerine pandemi nedeniyle ara vermiştik. Pandemi sonrası bu ilk bilim fuarı proje sergimiz oldu. Öğrecilerimizin gelişen bilişim teknolojilerini takip edip bu teknolojiyi projelerinde kullanmaları ülkemizin geleceği adına umut verici. Toplamda 17 proje var. Büyük çoğunluğunda yapay zeka kullanıldı. Öğretmenlerimizin danışmanlığında önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllarda bilim fuarı gerçekleştireceğiz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum, destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Fuarı gezen Vali Mustafa Eldivan da projeler hakkında öğrencilerden bilgi alarak, fuarın açılmasında emeği geçenleri tebrik etti.