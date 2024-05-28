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Güncel
İHA 28.05.2024 10:51

Antalya'da sahte basın kartı ile 600 bin liralık dolandırıcılık

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir derneğin ismini kullanıp vatandaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya'da sahte basın kartı ile 600 bin liralık dolandırıcılık
[Fotograf: İHA]

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri; merkezi İstanbul'da bulunan Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği’nin gazetesi olan Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamaları üzerinden haber yayını yaptığı tespit edilen şüphelilerin, usulsüz olarak basın kartı ve basın araç kartı verdikleri ve bu şekilde haksız menfaat temin ettiklerini belirledi.

Sahte basın kartı ile dolandırıcılık MASAK raporuna istinaden yapılan çalışmalarda, derneğin ismini kullanmak sureti ile vatandaşları sahte basın kartı ve basın araç kartı vererek yaklaşık 600 bin Türk lirası dolandırdıkları tespit edildi.

Antalya'da sahte basın kartı ile 600 bin liralık dolandırıcılık

6 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar sonucunda, 6 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

6 şüpheli hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından adli soruşturma başlatılırken, ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 6 adet basın kartı, 5 adet basın araç kartı, 4 adet telsiz belgesi, 4 adet telsiz, 11 adet basın yeleği, 6 adet dernek üyelik kartı, 1 adet dernek gazeteci belgesi, 23 adet evrak fotokopisi, 1 adet not kağıdı, 1 adet Polis Gazetesi yetki görev belgesi, 1 adet tabanca, 12 adet fişek ele geçirildi. 

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Antalya Dolandırıcılık Kaçakçılık MASAK
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