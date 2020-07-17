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Van'da düşen uçakta şehit olan polisler Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin için cuma namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin için cuma namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
4Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
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