Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği görevlileri, Ortayol Mahallesi'nde H.A'ya ait evde arama yaptı.

Aramada, mutfaktaki davlumbazın içine gizlenmiş 6 paket halinde 1 kilo 138 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA