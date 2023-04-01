Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 08:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi hakkında işlem yapıldı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 38 kişi hakkında işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, 24-30 Mart tarihleri arasında 27 bin 56 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.
Sorgulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 38 kişi hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Van
Sıradaki Haber
Demir köprü dere yatağı üzerinden taşındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz