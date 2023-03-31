Tekkeköy Belediyesi tarafından Kirazlık Deresi üzerinde kurulu 6 metre genişliğe, 22 metre uzunluğa sahip 34 tonluk demir köprü, 6 günlük çalışma sonucunda söküldü.

Vinçlerle tıra bağlanan köprü, dere yatağı üzerinden 1 kilometre kadar taşındı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy merkez ile Kutlukent bölgemizi birbirine bağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Cemal Yeşilyurt Bulvarı’mızı ilçemize kazandıracağız. Buradaki geçişleri de kaldırdığımız demir köprünün yerine yapacağımız beton köprüyle sağlayacağız. Vatandaşlarımızın daha güvenli bir köprüyle ulaşımlarını sağlayabilmeleri için demir köprüyü kaldırdık. Hem ilçemizin çehresini değiştiriyoruz hem de ulaşımı daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.