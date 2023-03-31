TÜİK verilerine göre, Eskişehir’de 2023 Şubat ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 13,6 artarak 112 milyon 416 bin dolar, ithalat yüzde 4,7 azalarak 2023 Şubat ayında 89 milyon 535 bin dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye’de ise, Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4, azaldı, ithalat ise yüzde 10,1 arttı.