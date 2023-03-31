Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 15:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’in ihracatı arttı, ithalatı azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2023 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Şubat ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir’in ihracatı artarken ithalatı azaldı.
TÜİK verilerine göre, Eskişehir’de 2023 Şubat ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 13,6 artarak 112 milyon 416 bin dolar, ithalat yüzde 4,7 azalarak 2023 Şubat ayında 89 milyon 535 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’de ise, Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4, azaldı, ithalat ise yüzde 10,1 arttı.
Etiketler: Eskişehir
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