Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.



U.S. idaresindeki belediye otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otobüste bulunan 5 yolcu yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.