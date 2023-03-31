Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 14:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1'i ağır 5 yaralı
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplanırken, kazada 5 yolcu yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
U.S. idaresindeki belediye otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otobüste bulunan 5 yolcu yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Bursa
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