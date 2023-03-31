Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 14:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik’in ihracatı ve ithalatı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2023 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Şubat ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı ve ithalatı arttı.
TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2023 Şubat ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 10,2 artarak 13 milyon 124 bin dolar, ithalat yüzde 4,9 artarak 2023 Şubat ayında 7 milyon 501 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’de ise, Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4, azalırken, ithalat yüzde 10,1 arttı.
Etiketler: Bilecik
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