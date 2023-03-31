Ekipler hırsızlığı Ş.Y, İ.Y, K.Y. ve M.Y'nin yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin evlerinin deposunda yapılan aramada, çalınan mutfak malzemeleri, damlama boruları, ağaç kesme motorları, sobalar, piknik tüpleri ele geçirildi.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü.