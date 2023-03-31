Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri, Kurtderesi ve Yazılı köylerindeki bağ evlerinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler hırsızlığı Ş.Y, İ.Y, K.Y. ve M.Y'nin yaptığını tespit etti.
Şüphelilerin evlerinin deposunda yapılan aramada, çalınan mutfak malzemeleri, damlama boruları, ağaç kesme motorları, sobalar, piknik tüpleri ele geçirildi.
Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü.
Etiketler: Karaman
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