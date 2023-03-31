Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 14:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da kadınlara özel mukabele programı
Aksaray Belediyesi kadınların Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde geçirmesi için AKMEK ve Kadın Aktivite Merkezlerinde kadınlara Ramazan ayı boyunca tefsir, mukabele, dini değerler eğitimi ve İslam’a dair söyleşi programları düzenlemeye devam ediyor.
Aksaray Belediyesine bağlı 4 ayrı Kadın Aktivite Merkezinde ve AKMEK merkezlerinde gerçekleşen mukabele programı, eğitim ve söyleşiler Aksaray İl Müftülüğü personeli tarafından veriliyor.
Aksaray Merkez AKMEK hizmet binasında, Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezinde, Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezinde ve Küçükbölcek, Nakkaş Hassas Kadın Aktivite Merkezlerinde her gün saat 11.00-12.00 arasında mukabele programı düzenleniyor.
Mukabele programlarının yanı sıra bu merkezlerde tefsir, dini değerler eğitimi ve İslam’a dair söyleşi programları da yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan programlardan günlük ortalama 800’e yakın kadın faydalanıyor.
Etiketler: Aksaray
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