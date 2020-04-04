Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da atlarla yurda sokulan 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırından atlarla yurda sokulan 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
İran'dan yurda atlarla uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, Dize Deresi mevkisine operasyon düzenledi.
Operasyonda at sırtında 22 kilo eroin ve 8 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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