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Güncel
DHA 30.08.2023 11:51

Van'da aşiretlerden 'taziye' ve 'takı' kararı

Van'ın Başkale ilçesinde bir araya gelen 3 aşiretin temsilcileri, büyük masrafın yapıldığı düğün ve taziyelerle ilgili yeni kararlar aldı. 3 gün yapılan taziyeleri 2 güne düşürüldü. Takı miktarının ilan edilmesi için masaya kurulan 'açık mendil' geleneği yerine de 'kapalı zarf' usulüne karar verildi.

Van'da aşiretlerden 'taziye' ve 'takı' kararı
[Fotograf: DHA]

Van ve çevresinde yapılan düğün ve taziyeler aileler için masraflı olduğu için Başkale ilçesinde bulunan Ertuşi, Botan ve Merzikan aşiretlerinin ileri gelenleri, muhtarlar ve kanaat önderleri bir araya gelerek yeni kararlar aldı.

Yapılan görüşmelerde alınan ortak kararlarla, düğünlerde miktarın ilan edilmesi için masaya kurulan 'Açık mendil' geleneğine son verildiği, yerine ise 'Kapalı zarf' usulüne geçildiği belirtildi.

Aynı şekilde düğün sahibi için büyük maddi sıkıntıya neden olan gelinin köyden ya da ilçeden alınarak gelinlik ve kuaför için kente götürülmesi usulünün de kaldırılarak yerine gelenek ve göreneklere göre hazırlık yapılmasına karar verildi. Aşiret mensupları, 3 gün yemekli yapılan taziyeleri de 2 güne düşürdü.

"Kurallara uymayanların düğünlerine katılım olmayacak"

Ertuşi aşireti lideri ve bölgenin kanaat önderinden olan İskender Ertuş, aldıkları bu kararlara uymayanların artık düğünlerine gitmeyeceklerini söyledi.

Ertuş, "Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacak. Örf ve geleneklerimizde daha önce yöresel elbiseler düğünler yapılıyordu. Atalarımızın yaptıkları gibi bizler de düğünlerimizi bu adetlere göre yapacağız. Taziyelere de düzenlemeler getirildi. Daha önce 3 gün yapılan taziyeler, bundan sonra 2 gün yapılacak ve kara bayram olarak adlandırılan adetler de kaldırıldı" dedi. 

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