Van'da '8. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi' düzenlenecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 24-26 Nisan tarihleri arasında '8. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi' düzenlenecek.

Van Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan kongre, Van YYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde yapılıyor.

Atatürk Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Adli Bilimciler Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen kongre, hukukçular ile sağlık profesyonellerinin bilimsel sunumlarıyla çevrimiçi ve yüz yüze yapılacak.