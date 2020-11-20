Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çaldıran ilçesinde 29 kilogram eroin ile 15 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Ağrı'dan Çaldıran'a gelen bir tırı durdurarak arama gerçekleştirdi.
Aramada, araçta 29 kilogram eroin ve 15 kilogram afyon sakızı bulundu.
Olayla ilgili B.E. gözaltına alındı.
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