Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Ağrı'dan Çaldıran'a gelen bir tırı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Aramada, araçta 29 kilogram eroin ve 15 kilogram afyon sakızı bulundu.

Olayla ilgili B.E. gözaltına alındı.