Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van ve Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Van ve Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında Van ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Van'da gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, bir antika tabanca, 2 tüfek, 64 fişek, silah parçaları, av bıçağı, matkap, çekiç, mengene, testere, telefon ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Van Kaçakçılık
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