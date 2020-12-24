Valilik Ali Paşa Salonu'nda gerçekliştirilen toplantıda konuşan Bilmez, muhtarların mahallelerdeki barış, huzur, birlik ve beraberliğinin sağlanmasında önemli rol aldığını söyledi.

Van'da kar yağışının başladığını anımsatan Bilmez, "Kırsal mahallelerin yollarının açılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yolların en kısa sürede açılması için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Asılsız ihbarlardan dolayı geçmiş yıllarda sıkıntı yaşandı. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor." dedi.

Pandemi kurallarına uyulması konusunda muhtarlara uyarılarda bulunan Bilmez, mahallelerde ziyaretlerin ve toplu etkinliklerin yapılmaması konusunda mahalle sakinlerinin sık sık bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bilmez, daha sonra muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.