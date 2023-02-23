Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van sınır hattında 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin hudut güvenliği için etkin ve kararlı şekilde görevini sürdürdüğü belirtildi.
Hudut kartallarının Van sınır hattında jandarma ile koordineli olarak yaptığı arama-tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdiği bildirildi.
Yılbaşından itibaren sınır hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yakalanan uyuşturucu madde miktarının 827 kilogramı geçtiği kaydedildi.
Etiketler: Van
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