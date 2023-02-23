Hudut kartallarının Van sınır hattında jandarma ile koordineli olarak yaptığı arama-tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdiği bildirildi.

Yılbaşından itibaren sınır hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yakalanan uyuşturucu madde miktarının 827 kilogramı geçtiği kaydedildi.