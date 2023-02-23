Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulma sorunu çekecek yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Şube Müdürü Orhan Kalay ile ekipler, Şırnak- Siirt Karayolu Gabar Dağı etekleri mevkiinde yemleme çalışması yaptı.

Şube Müdürü Orhan Kalay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü olarak her sene olduğu gibi bu senede yemleme çalışmasını yoğun kış şartlarına bağlı olarak başlattıklarını, kış mevsimi başlamasıyla beraber manav, kasap, fırın, market ve pazarlardan toplamış oldukları atık yiyecekleri, yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğada belirli alanlara bıraktıklarını belirtti.



Kalay, “Bölgede bulunan yaban keçileri için yonca, ekmek, kuşlar için mısır, buğday, yırtıcı kuşlar için et, kemikler, yırtıcı hayvanlarımız için topladıklarımız atıkları burada yemleme faaliyeti için bırakmış bulunuyoruz. Yoğun kış şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarımızın, köylere, yerleşim yerlerine inmelerini engellemek ve bulundukları ortamlarda yemlemelerini sağlamak istiyoruz” dedi.



Şube müdürlüğü olarak yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarını görmek için foto kapan yerleştirdiklerini ifade eden Kalay, kurulan bölgelerde ne tür hayvanın ve bunun çeşitliliğini de öğrenmek niyetinde olduğunu kaydetti.