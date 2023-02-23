Okulun öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin kullanabilecekleri sobaları imal ediyor.



Ülke olarak acılı günlerden geçildiğini belirten bölüm öğretmeni Uğur Kalyoncu, şunları kaydetti:



“Öğrenci kardeşlerimiz sağ olsun bu saate kadar bizlerle beraber soba üretiyor. Malum kış şartlarından geçtiğimiz için en kısa sürede göndermek istiyoruz. O yüzden gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. En kısa sürede üretimimizi bitirip bölgeye göndereceğiz”



Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü 12. Sınıf öğrencisi Yunus Yeşil de, “Depremzede kardeşlerimiz soğuktan üşümesinler diye gece geç saatlere kadar çalışıyoruz” dedi.



İlk günde 16 soba ürettiklerini belirten Yeşil, ilk sevkiyatı yarın gerçekleştireceklerini söyledi.