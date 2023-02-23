Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı personelinin depremden etkilenen çocukların psikososyal olarak desteklenmesi amacıyla onlarla oyun oynadığı belirtildi.

Bu sayede moral bulan çocuklar ile ailelerinin yapılan etkinliklerden memnuniyet duyduğu ifade edilen açıklamada, deprem sonrası bu tarz faaliyetlerin psikolojik açıdan hem çocuklara hem de ailelere iyi geldiği kaydedildi.