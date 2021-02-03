Ümit'in, AFAD yeni hizmet binası yapılması planlanan arazideki incelemelerinde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş da hazır bulundu.

Yaklaşık 15 dönümlük arazi üzerine yapılması planlanan AFAD hizmet binası, arama kurtarma birim binası, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) hizmet binası ve depolama alanları hakkında Ümit'e bilgi veren Çavuş, mevcut hizmet binasının dar bir sokakta bulunması nedeniyle acil durumlarda araç çıkışlarında problemler yaşandığını, afetlere etkin müdahalenin sağlanabilmesinin için yeni hizmet binasının böyle bir yerleşkeye yapılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Olası bir afette hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirten Vali Ahmet Ümit de Türkiye'nin ve dolayısıyla da Bolu'nun coğrafi konumu dolayısıyla her zaman afetlerle karşılaşılmasının muhtemel olduğuna dikkat çekerek, "Afetleri tümüyle önlemek mümkün değilse de hızlı bir şekilde müdahale ederek etkilerini en aza indirmek mümkündür. Olası bir afet durumunda soğukkanlı olunmalı, hızlı hareket edilmeli, hızlı karar alınmalı ve hızlı bir şekilde koordinasyon sağlanarak müdahale edilmelidir. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yürütülecek çalışmaların koordineli, hızlı ve etkin bir şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için hizmet binasının pozisyonu ve fiziki şartları da etkili olacaktır." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da projeye destek verdiğini belirten Ümit, "Geçen hafta Bolu'da düzenlenen 'Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'na katılmak için ilimize teşrif eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya AFAD yeni hizmet binası ve depoları için hazırlanan proje hakkında bilgi verme imkanı bulduk. Sayın bakanımızla proje ile ilgili yaptığımız istişareler neticesinde, proje sayın bakanımızın talimatlarıyla tamamlanarak proje numarası aldı. AFAD İl Hizmet Binaları ve Yönetim Merkezleri kapsamında Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilerek ilimize kazandırılmış olacak." dedi.