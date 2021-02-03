Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gazipaşa-Mersin yolu, 54. kilometresindeki heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Mersin-Silifke-Mut-Karaman-Bozkır-Akseki-Manavgat-Antalya güzergahından sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 19. kilometresinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere viyadüğündeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'nün tabliyesindeki onarım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 33-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki tünellerde (Adagül ile Seyitler-2 tünelleri ve güzergahlarında) yapılan aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İyidere-Rize yolunun 5. kilometresinde Sarayköy-1 ile Sarayköy-2 tünellerinde yapılacak aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde tüneller değişimli olarak trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.