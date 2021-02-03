Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde, Konya ve Aksaray için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: Getty]
Niğde çevreleri, Konya'nın güneydoğu ve Aksaray'ın güneybatı kesimleri için hafif sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Niğde çevreleri ile Konya'nın güneydoğu ve Aksaray'ın güneybatı kesimlerinde hafif sağanak görülecek.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Sıradaki Haber
Koronavirüs geçirenler aşı olacak mı? Koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz