Haber Giriş: Kaynak: AA
Vali Doğan'dan İdlib şehidi Özer'in ailesine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan, Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda şehit olan Astsubay Muhammed Ali Özer'in ailesini ziyaret etti.
İskenderun Modernevler Mahallesi'ndeki babaevinde gerçekleşen ziyarette Vali Doğan, aileye başsağlığı diledi.
Şehitler için Kuran-ı Kerim’in okundu, dualar edildi.
Taziye ziyaretinde İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci de hazır bulundu.
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