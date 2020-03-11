Ülkü Ocakları Birecik İlçe Başkanlığı tarafından Fırat nehri kıyısında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Etkinlikte konuşan Ülkü Ocakları Birecik İlçe Başkanı Salih Başkapan, tüm şehitlere rahmet dileyerek, "İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümü vesileyle, o destanı savaş meydanlarında yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi ve bu destanı kağıda döken vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Programa, Türk Eğitimsen Birecik Şube Başkanı Selçuk Tuncay, Türk Sağlık-Sen Birecik Şube Başkanı Mutlu Toksoy ve vatandaşlar katıldı.