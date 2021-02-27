Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Üzümlü Sınır kapısı tekrar açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı, koronavirüs nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı. Sınır Kapısı, koronavirüs tedbirleri alınarak tekrar hizmete açıldı.
Irak sınırındaki Hakkari Çukurca'da bulunan Üzümlü Sınır Kapısı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl geçici olarak kapatıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın dün sosyal medyadan duyurmasının ardından sınır kapısı, alınan tedbirlerle bugün açıldı.
Üzümlü Sınır Kapısı'ndan geçişler, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve Gümrük Müdürü Muhammet Akyıldız'ın katılımıyla yeniden başladı.
Kaymakam Kurt ve beraberindeki heyet ise Irak Serzer Sınır Kapısı Müdürü İrfan Bervari'yi ziyaret etti.
Yöre halkı için sınır kapısının önemli olduğunu belirten Çukurca Kaymakamı Kurt, pandemi kuralları çerçevesinde yeniden hizmete açıldıklarını dile getirdi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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