Irak sınırındaki Hakkari Çukurca'da bulunan Üzümlü Sınır Kapısı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl geçici olarak kapatıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın dün sosyal medyadan duyurmasının ardından sınır kapısı, alınan tedbirlerle bugün açıldı.

Üzümlü Sınır Kapısı'ndan geçişler, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve Gümrük Müdürü Muhammet Akyıldız'ın katılımıyla yeniden başladı.

Kaymakam Kurt ve beraberindeki heyet ise Irak Serzer Sınır Kapısı Müdürü İrfan Bervari'yi ziyaret etti.

Yöre halkı için sınır kapısının önemli olduğunu belirten Çukurca Kaymakamı Kurt, pandemi kuralları çerçevesinde yeniden hizmete açıldıklarını dile getirdi.