Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Osman E.'nin kullandığı kamyon, Çolaklı Kavşağı'nda, Ayhan Ö.'nün idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Ömer Ö. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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