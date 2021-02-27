İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Karaköprü, Eyyübiye, Haliliye, Siverek, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekipler 38 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir kısmı tatlı paketlerine yerleştirilmiş 17 kilogram esrar, 300 gram eroin, 340 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.