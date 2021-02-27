Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 zanlıdan 23'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Karaköprü, Eyyübiye, Haliliye, Siverek, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Ekipler 38 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir kısmı tatlı paketlerine yerleştirilmiş 17 kilogram esrar, 300 gram eroin, 340 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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