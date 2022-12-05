Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı
[Fotograf: AA]
Ordu'nun altınordu ilçesindeki bir inşaatta, üst katlarda bulunan çimento torbası zeminde bulunan iki işçinin üzerine düştü.
Durugöl Mahallesi'nde bir inşaatın üst katlarında bulunan çimento torbası, zeminde çalışan işçiler Cemil Özdemir ile Ali Bayhan'ın üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 2 işçiyi kentteki özel hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, inşaatta inceleme başlattı.
Etiketler: Ordu İş Kazaları
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