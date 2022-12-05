Valilikten yapılan açıklamaya göre, Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde dün köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı alınması üzerine Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, köyde 3 kişinin kendilerine ait kangal cinsi köpekleri, 24 Kasım'da dövüştürerek kayda aldıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 kişiye Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 9 bin 534'er lira idari para cezası verildi.

Köpeklerin Erzurum Hayvan Barınağı'na teslim edileceği belirtildi.